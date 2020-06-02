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وتابع الوزير، أن الوزارة خصصت مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج المصابين بكورونا، لافتا إلى أن خسائر القطاع تقدر بالمليارات، مضيفا أن الدولة قدمت دورا كبيرا في تقليص الخسائر في القطاع.
وأضاف منار، أن شركات القطاع الخاص تقدر خسائرها بالملايين، لافتا إلى أنه يتم العمل على إعادة فتح حركة الطيران العالمية مرة أخرى.
وتابع وزير الطيران المدني، أن موعد عودة الحركة في يد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وغدا هناك اجتماع مع رئيس الوزراء لبحث الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران المدني المصري يعلن تخفيض أسعار تذاكر الرحلات داخليا وخارجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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