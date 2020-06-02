وزير الطيران المدني المصري يعلن تخفيض أسعار تذاكر الرحلات داخليا وخارجيا

© AFP 2020 /

وحسب "بوابة الأهرام" قال منار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الثلاثاء، "إن كل العاملين في القطاع يلتزمون بالكمامة والقفازات لمنع انتشار فيروس كورونا "، متابعا أنه يتم تطبيق إجراءات جديدة لحماية الجميع في قطاع الطيران.

وتابع الوزير، أن الوزارة خصصت مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج المصابين بكورونا، لافتا إلى أن خسائر القطاع تقدر بالمليارات، مضيفا أن الدولة قدمت دورا كبيرا في تقليص الخسائر في القطاع.

وأضاف منار، أن شركات القطاع الخاص تقدر خسائرها بالملايين، لافتا إلى أنه يتم العمل على إعادة فتح حركة الطيران العالمية مرة أخرى.

وتابع وزير الطيران المدني، أن موعد عودة الحركة في يد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وغدا هناك اجتماع مع رئيس الوزراء لبحث الأمر.