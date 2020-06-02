الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين (156) عضواً - رجالاً ونساءً - بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة، حسبما ذكرت صحيفة الرياض.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية على تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهاً بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة (2030).

ورفع النائب العام الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر.