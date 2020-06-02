شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: التدخل التركى العسكرى فى ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن بثتها قناة العربية، أن التدخل التركى العسكرى فى ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية هناك، مجددة التزامها بما تم الاتفاق عليه في مسار برلين. وشددت الإمارات على مواصلة دعم الحل الساسى السلمى فى ليبيا الشقيقة، واصفة اتهامات مندوب الوفاق الليبية بـ"الباطلة والمغلوطة".

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