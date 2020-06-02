شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعرب عن استيائها من تصريحات مندوب ليبيا بالأمم المتحدة..وتصفها بالخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الإمارات عن استيائها من التصريحات السلبية والخاطئة لمندوب ليبيا في الأمم المتحدة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أكد أن المعارك الأخيرة استنزفت ميليشيات طرابلس وعلى رأسها ميليشيات الزاوية، مشيرا إلى تركيا تتربح ماديا من إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف المحجوب، أنه تم القبض على عنصرين من الميليشيات وقتل آمر المجموعة وفرار البقية، مشددا على أن ما حصل هو طرد للميليشيات من مدينة الأصابعة بعدما عاثوا فيها فسادا ونهبا، وذلك وفق "سكاى نيوز".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الاثنين، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربي ليبيا، مجددا التأكيد على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا.

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وذكر أنه تمت استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي.

كما كشف أن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها في الأصابعة، مضيفا "على مايبدو، فإن هذه الضربة القوية، ستكون لها ارتدادات اخرى في المناطق الغربية".

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا أرسلت أكثر من 11 ألفا من المرتزقة السوريين إلى طرابلس خلال الأشهر القليلة الماضية.