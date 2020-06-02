شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المانحون تعهدوا بتقديم 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة خلال مؤتمر مانحين لمساعدة اليمن إن المانحين الدوليين تعهدوا اليوم الثلاثاء بتقديم 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن. واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة في جمع 2.4 مليار دولار لمعالجة أوجه النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.

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