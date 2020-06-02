شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تشهد خسوف ظليلى للقمر الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكويت يوم الجمعة المقبل خسوفاً ظليلياً للقمر، وبحسب الفلكي والمؤرخ الكويتى عادل السعدون فأن البلاد ستشهد يوم الجمعة المقبل خسوفاً ظليلياً للقمر لا يُرى بالعين المجردة بل بالتلسكوب وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.

وذكر السعدون أن القمر سيمر وهو بدر في مخروط ظليل الأرض «شبه الظل» في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الكويت في يوم الجمعة الموافق 5 يونيو الجارى ويستمر 4 ساعات وينتهي بعد عدة دقائق من منتصف الليل في صباح السبت 6 يونيو.

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وذكر أن دورة القمر الشهرية حول الأرض تستغرق بمتوسط فترة 29 يوماً ونصف اليوم ويكون في أول الشهر القمري بين الأرض والشمس وبعد 14 يوماً يكون في الاتجاه الآخر خلف الأرض وهنا يدخل منطقة مخروط ظل الأرض.

وتابع، أن القمر ليس كل شهر يحدث له خسوف إذ أن مداره حول الأرض مائل 6 درجات مع مستوى الأرض مع الشمس وهذا سبب عدم حدوث كسوف للشمس وحدوث خسوف للقمر كل شهر.

وأشار إلى أن مخروط ظل الأرض الذي يمتد من الأرض بمسافة 1.5 مليون كيلومتر يتكون من منطقتين أحدهما الظل الدامس والمنطقة الأخرى هي منطقة الظليل أو شبه الظل حيث يختلط ضوء الشمس مع ظل الأرض وينتج عنه منطقة رمادية اللون إذا عبرها القمر لا يُلاحظ حدوث خسوف عليه.