برلين تأمل ألا تؤدى احتجاجات أمريكا إلى مزيد من العنف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، عن أمله في ألا تؤدي الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مزيد من العنف، وأن تؤدي إلى نتائج ايجابية.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في برين، إن الاحتجاج السلمي يجب أن يكون دائماً لأسباب مشروعة وبشكل سلمي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن صدمته لوفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أثناء توقيفه بشكل عنيف، مبديًا أسفه للاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الشرطة الأمريكية.

وانطلقت مظاهرات سلمية تندد بالعنصرية في الولايات المتحدة عقب حادث وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد رجل شرطة "أبيض" في 25 مايو الماضي، ثم سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشغب تتسع يوميا في العديد من المدن، ولا سيما مع انتشار لقطات مصورة على مواقع التواصل للحظة تثبيت فلويد على الأرض والضغط على عنقه أثناء اعتقاله، وهو يردد "لا أستطيع التنفس"، وسط صراخ بعض المارة مطالبين من الشرطي التوقف عن خنقه.