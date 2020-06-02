الجيش السودانى: هجوم على قواتنا فى دارفور ونحتفظ بحق الرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة السودانية أن مجموعات تنتمي إلى "حركة تحرير السودان" و "مجلس الصحوة الثوري" قامت بالهجوم على قوات للجيش في منطقة غرب جبل مرة، في دارفور (غرب السودان)، في انتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار. وشددت على أنها تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. Advertisements

وقال العميد دكتور الطاهر محمد أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهجوم محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضي الأمنية، لافتا إلى أنه أتى في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام الشامل.

وأكدت القوات المسلحة السودانية إدانتها واستنكرها لهذا الاعتداء، مؤكدة حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات.

وأعربت عن تعازيها "للشهداء"، وتمنياتها بعاجل الشفاء للجرحي والمصابين.

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