شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 6 وفيات و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 8 وفيات و119 إصابة سجلت أمس الاثنين.

وأمس، أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 9513 حالة إصابة، و661 حالة وفاة.