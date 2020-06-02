كورونا..47 وفاة بمصر و5 في موريتانيا

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفعت وفيات فيروس كورونا، الثلاثاء، في مصر وموريتانيا، وفق بيانات رسمية.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 47 وفاة، و1.152 إصابة، و380 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع، إلى 27 ألفا و536، توفي منهم ألف و52، وتعافى 6 آلاف و827.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات، و80 إصابة، إضافة إلى تعافي 19.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 668، منها 31 وفاة، و55 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و441 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 380 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و946 ألفا، وفق موقع "worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.