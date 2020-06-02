عواصم عربية / الخليج 365
ارتفعت وفيات فيروس كورونا، الثلاثاء، في مصر وموريتانيا، وفق بيانات رسمية.
في مصر، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 47 وفاة، و1.152 إصابة، و380 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع، إلى 27 ألفا و536، توفي منهم ألف و52، وتعافى 6 آلاف و827.
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات، و80 إصابة، إضافة إلى تعافي 19.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 668، منها 31 وفاة، و55 حالة تعاف.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و441 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 380 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و946 ألفا، وفق موقع "worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا..47 وفاة بمصر و5 في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.