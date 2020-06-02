الجيش الليبي: قصفنا مليشيا حفتر بمطار طرابلس ونتقدم نحوه

وليد عبد الله/الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، توجيه عدة ضربات جوية ضد تجمعات لمليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بمطار طرابلس الدولي، مشيرا أن قوات الجيش تتقدم نحو المطار.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي للأناضول.

ومطار طرابلس متوقف عن العمل منذ 2014 على خلفية المعارك التي تشهدها العاصمة ومحيطها، وكذلك الاضطرابات الأمنية.

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وأضاف المجعي أن عدد قتلى مليشيات حفتر خلال معارك اليوم (بطرابلس ومحيطها عامة) تجاوزات العشرات وأن الطيران استهدف تمركزات وآليات مسلحة في منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الليبي، أن قواته حققت "تقدما مهما في محاور طوق مطار طرابلس والخلاطات والخلة" جنوبي العاصمة، على حساب مليشيا حفتر.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.