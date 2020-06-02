أنقرة: نواصل دعمنا لفلسطين خلال وباء كورونا وبعده

أنقرة/ الخليج 365
أكد نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، أن بلاده قدمت حتى الآن شتى أنواع الدعم لفلسطين، وواصلت ذلك مؤخرا خلال مواجهة الأخيرة، لوباء كورونا، وأنها ستستمر في دعمها لها بعد الآن أيضا.
جاء ذلك خلال مشاركة المسؤول التركي، في اجتماع وزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، برئاسة النرويج.
وأشار "قيران" إلى أن تركيا أرسلت مؤخرا، 15 طنا من المساعدات الطبية إلى فلسطين، في إطار دعم الأخيرة لمواجهة وباء كورونا.
وأضاف أنه وإلى جانب المساعدات الطبية التي وزعت في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد تم تسليم الجامعة الإسلامية بغزة ، إدارة مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ليتم الاستفادة منه لخدمة الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة كورونا.
وشدد على أن الدعم التركي لفلسطين، قائم منذ الماضي، وتواصل خلال وباء كورونا، وسيتستمر بعد ذلك أيضا.
ودعا المسؤول التركي، المجتمع الدولي إلى تعزيز مساعداته لفلسطين حكومة وشعبا.
وتابع: "وفي هذا الإطار، تعهدت تركيا بتقديم 5 ملايين دولار، كدفعة إضافية لتقديم المعونة إلى فلسطين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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