شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية.. موعد وشروط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ وفقاً للاعتبارات التالية: – يبدأ التسجيل ابتداءً من: (الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين 16- 10 – 1441هـ الموافق 8 – 6 – 2020م وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 22 – 10 – 1441هـ الموافق 14 – 6 – 2020م حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.

– تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لتلك المعلومات.

– ستعلن نتائج الترشيح الأولى على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

– ولمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية (اضــغط هــــنا).

– يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال اجراءات التسجيل لاحقاً على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الموحد.

– التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية : (اضـــغط هــــنا). وبينت اللجنة بأنه سيصدر إعلان لاحق بشأن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة الثانوية.

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