الأمم المتحدة: 1.35 مليار دولار إجمالي التعهدات في مؤتمر المانحين لليمن

القاهرة - سبوتنيك. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في كلمة عبر اتصال مرئي خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر المانحين لليمن: "جمعنا مبلغ 1.35 مليار دولار في مؤتمر المانحين لليمن، وهو نصف ما تمكنا من جمعه في مؤتمر العام الماضي 2.6 مليار دولار أمريكي، وهو كان نتيجة جيدة".

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وأضاف: "لسنا متأكدين ما إذا كان هذا سيخلف أثراً على الاستجابة الإنسانية، ولكن لا بد لنا من التحقق من التفاصيل الخاصة بالتعهدات".

ودعا لوكوك، المانحين إلى "العمل على سداد تعهداتهم المالية فوراً"، مؤكداً أن "وكالات الإغاثة لا تستطيع العمل إلا عند دفع الأموال".

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وجدد المسؤول الأممي، "دعوة الدول التي قدمت تعهدات العام الماضي، إلى العمل على الإيفاء بتعهداتها".

وأكد "استمرار الأمم المتحدة في حملة جمع الأموال، ولن تتخلى عن الشعب اليمني، وستفعل كل ما هو بمقدورها لإنقاذ اليمنيين من جائحة كوفيد-19".

وحسب الأمم المتحدة، "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، 2.4 مليار دولار أمريكي لتمويل البرامج والمشاريع الإنسانية من يونيو حتى ديسمبر القادم".