اليمن.. الحوثيون يعلنون حالة استنفار شاملة لمواجهة كورونا

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، حالة الاستنفار والتعبئة الطبية الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بينها العاصمة صنعاء.

جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة العامة والسكان في الحكومة غير الشرعية المشكلة من جماعة الحوثي طه المتوكل، نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأوضح المتوكل أنه سيتم العمل على توفير الحماية الكاملة للكوادر الطبية بكل الإمكانات المتاحة، داعيا رجال المال والأعمال والخيرين والمنظمات للقيام بواجبهم في توفير وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

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ووجه المسؤول الحوثي المستشفيات العامة والخاصة بمنع دخول أي شخص إليها إلا بعد لبس الكمامة والقفازات، داعياً المواطنين لعدم الذهاب للمستشفيات إلا للحالات الطارئة.

وتقول تقارير يمنية محلية إن المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، خصوصا العاصمة صنعاء، تعاني من انتشار كبير لوباء كورونا، الذي أدى إلى وفاة العديد من السكان، وسط تكتم من قبل الجماعة حول العدد الإجمالي لضحايا الجائحة.

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في اليمن 354، بينها 84 وفاة، و14 متعافيا.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

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