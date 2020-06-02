كورونا.. 6 وفيات في الجزائر وواحدة بالمغرب

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفعت وفيات فيروس كورونا، الثلاثاء، في الجزائر والمغرب، فيما زاد عدد الإصابات في كل منهما إضافة إلى البحرين والصومال، وفق بيانات رسمية.

في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات، و113 إصابة، إضافة إلى تعافي 173 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و626، منها 667 وفاة، و6 آلاف و67 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة، و33 إصابة، إضافة إلى تعافي 517 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و866، منها 206 وفيات، و6 آلاف و410 حالة تعاف.

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وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 364 إصابة، و327 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و229، بينها 19 وفاة، و7 آلاف 397 حالة تعاف.

بينما سجلت وزارة الصحة الصومالية، 66 إصابة، و19 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و89، بينها 79 وفاة، و380 حالة تعاف.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و430 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 379 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و945 ألفا، وفق موقع "worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.