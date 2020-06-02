الدفاع العراقية: مقتل عنصرين من "داعش" وتدمير 7 مواقع للتنظيم

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير 7 مواقع للتنظيم.

جاء ذلك في أول بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، بشأن "أبرز ما تحقق" من عملية "أبطال العراق- نصر السيادة" العسكرية ضد داعش، بعد ساعات من انطلاقها صباحا.

وتعد هذه الحملة العسكرية الأولى ضد "داعش"، منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهام منصبه في 7 مايو/أيار الماضي.

وقالت الخلية "تم مقتل عنصرين من داعش بعد محاولتهما الهروب بالقرب من قرية السهيل جنوب شرقي كركوك (شمال)".

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وأضافت: "تم تدمير 7 مواقع لمسلحي التنظيم ومركبتين مفخختين ومصادرة أسلحة وعتاد وعبوات ناسفة كانت مخبأة في مواقع التنظيم جنوبي كركوك".

وتستهدف القوات العراقية في حملة "أبطال العراق-نصر السيادة" العسكرية التي انطلقت الثلاثاء دون تحديد مدة انتهائها، القضاء على تواجد "داعش" في مناطق شمال وشرق وغرب البلاد، بعد نحو شهرين على هجمات منسقة شنها مسلحو التنظيم واستهدفت حواجز أمنية وعسكرية وأهداف مدنية خلفت قتلى وجرحى في تلك المناطق.‎

وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت" في البلاد.

وكان العراق أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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