"تقدم مهم" للجيش الليبي في محاور جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، أن قواته حققت "تقدما مهما في محاور طوق مطار طرابلس والخلاطات والخلة" جنوبي العاصمة، على حساب مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، محمد قنونو، في بيان، أن القوات تمكنت من "السيطرة على 8 آليات مسلحة، وأسر 4 عناصر، وتدمير 10 آليات بمن فيها من عناصر إجرامية"، وفق المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته بـ"فيسبوك".

وتابع قنونو أن "المدفعية الثقيلة استهدفت مخزنا للذخيرة لميليشيات حفتر الإرهابية خلف مصحة العافية بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس".

Advertisements

و"بركان الغضب" هي عملية عسكرية أطلقتها الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، لصد هجوم متعثر تشنه مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.

كما حرر الجيش قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة في الجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.