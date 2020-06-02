السودان.. بدء المفاوضات حول الترتيبات الأمنية بمسار دارفور

الخرطوم/ الخليج 365

بدأت في جوبا، الثلاثاء، مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات مسار دارفور بشأن الترتيبات الأمنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، خالد عابدين الشامي، في بيان، إن وفد الحكومة وحركات مسار دارفور، باستثناء حركة تحرير السودان/ فصيل مني أركو مناوي، عقدوا جلسة مفاوضات الثلاثاء، بحضور رئيس الوساطة من دولة جنوب السودان، توت قلواك.

وأضاف أن أطراف الجلسة ناقشت القضايا المطروحة في ملف الترتيبات الأمنية بـ"مسؤولية وروح عالية وتعاون تام".

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وتابع: "وستتواصل الجلسات يوميا للوصول إلى اتفاق سلام نهائي في الموعد الذي حددته الوساطة (20 يونيو/ حزيران الجاري)".

وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وبدأت المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.