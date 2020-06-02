واشنطن تجدد دعوتها لحوار بين أطراف الصراع الليبي

وليد عبد الله/ الخليج 365

جدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، دعوته لحوار بين جميع الأطراف المتصارعة بالبلاد.

وقالت السفارة الأمريكية بطرابلس، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، إن "نورلاند أجرى محادثة مع (النائب بالمجلس الرئاسي للحكومة الليبية) أحمد معيتيق، الإثنين".

وأكد البيان أن الجانبين "تشاورا حول آفاق العودة المبكّرة إلى آلية 5 + 5 (لجنة عسكرية مشتركة) واستئناف الحوار السياسي".

وبحسب المصدر نفسه، جدّد نورلاند، خلال المحادثة، التأكيد على أنّ "الحوار مفتوح أمام جميع الأطراف الليبية المسؤولة المستعدة لوضع أسلحتها جانبا ورفض التدخل الأجنبي والالتقاء بالوسائل السلمية".

وندّد السفير الأمريكي بقصف مليشيا الانقلابي خليفة حفتر الذي استهدف، الأحد، حديقة عامة بطرابلس وأدّى إلى مقتل 5 مدنيين.

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والإثنين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول الحكومة ومليشيا حفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها.

وأكدت البعثة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن تلك المباحثات والترتيبات تأتي بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير/ شباط الماضي.

ولم يصدر عن الطرفين الحكومة الليبية أو حفتر بيان رسمي حول الموضوع.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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