مستشار هادي: نتائج مؤتمرات المانحين غير ملموسة على أرض اليمن

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

قال عبدالعزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من نتائج مؤتمر المانحين، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مشيرا إلى أن المنح الناتجة عن تلك المؤتمرات نتائجها غير ملموسة على الأرض.

وقال جباري وهو أيضا نائب رئيس مجلس النواب اليمني، إن مؤتمر المانحين الحالي الخاص باليمن لا يختلف عن ما سبقه من مؤتمرات.

وأضاف جباري في تدوينة على حسابة بتويتر، مساء الثلاثاء: "يسمع اليمنيون عبر الإعلام عن المنح والمعونات والمساعدات بمليارات الدولارات، ولكن تأثيرها ووجودها على أرض الواقع غير ملموس".

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والثلاثاء، انطلقت فعاليات مؤتمر افتراضي تنظمه الأمم المتحدة والسعودية، لحشد الدعم المالي للجهود الإنسانية في اليمن، بمشاركة أكثر من 130 دولة ومؤسسة دولية مانحة.

وتحذر الأمم المتحدة من أن النقص في حجم المساعدات الغذائية، سيزيد من شبح المجاعة، في ظل اعتماد ملايين العائلات اليمنية على تلك المساعدات.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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