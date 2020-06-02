اليمن.. "الصحفيين" تطالب بالتحقيق في اغتيال مصور بعدن

اليمن/ مبارك محمد / الخليج 365



طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، السلطات الأمنية بمدينة عدن (جنوب) بسرعة التحقيق وكشف منفذي عملية اغتيال مصور صحفي.



وفي وقت سابق الثلاثاء، اغتال مسلحون مجهولون، المصور الصحفي نبيل القعيطي، أثناء تواجده أمام منزله بمديرية دار سعد، شمالي عدن.



وقدمت النقابة في بيان نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك"، التعازي والمواساة لأسرة القعيطي (34 عاما) الذي يعمل لصالح وكالة أنباء فرنسية وعدد من وسائل الإعلام.



وأدانت النقابة عملية الاغتيال التي وصفتها بـ"الفاجعة الأليمة"، مطالبة السلطات الأمنية في عدن بسرعة التحقيق وكشف الجناة وإحالتهم للجهات القضائية لينالوا جزاءهم الرادع.



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وأشارت إلى أن "القعيطي" يعد من المصورين النشطين الذين شاركوا في تغطية الأحداث التي شهدتها عدن والمحافظات المجاورة.



وفي السياق ذاته، وصف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا والمسيطر على عدن، حادثة الاغتيال بـ"العملية الإرهابية الغادرة".



ودعا في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى المساهمة معه في "إجراء تحقيق شفاف لكشف خيوط الجريمة ومن يقف خلفها وتقديمهم إلى القضاء".



ويتحكم "المجلس" بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

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