كورونا.. 24 وفاة بالسعودية و20 في العراق

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفعت وفيات فيروس كورونا، الثلاثاء، في السعودية والعراق، فيما زاد عدد الإصابات في الأردن، وفق إحصاءات رسمية.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 وفاة، و1869 إصابة، إضافة إلى تعافي 1484 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89 ألفا و11، منها 549 وفاة، و65 ألفا و790 حالة تعاف.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 وفاة، و519 إصابة، إضافة إلى تعافي 233 حالة، في أعلى حصيلة يومية منذ .

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و387، منها 235 وفاة، و3 آلاف و508 حالات تعاف.

وهذا أعلى معدل يومي للوفيات والإصابات على الإطلاق، حيث لم تتجاوز الوفيات سابقاً حاجز 10 يومياً، بينما كانت أعلى حصيلة يومية للإصابات الاثنين بـ 429.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات، إضافة إلى تعافي 14 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 755، وتوقفت الوفيات عند 9 أشخاص، و548 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.