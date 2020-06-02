مقتل مدني بتفجير دراجة نارية في "رأس العين" السورية

رأس العين/ عمر قوباران/الخليج 365

قتل مدني في تفجير دراجة نارية مفخخة، الثلاثاء، بمدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365 أن دراجة نارية مفخخة انفجرت في قرية "المناجير" التابعة لرأس العين.

وأشار أن التفجير أسفر عن مقتل مدني ووقوع أضرار مادية في محيط موقع الحادث.

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وترجح مصادر أمنية أن هذه التفجيرات ينفذها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق المحررة.

يذكر أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يستهدف باستمرار مدينتي تل أبيض ورأس العين، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.