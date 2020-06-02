5 غارات للجيش الليبي على مليشيا حفتر بطرابلس وبني وليد

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، أن سلاح الجو شن 5 غارات استهدفت آليات وأفراد في مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في كل من طرابلس (غرب) ومدينة بني وليد (جنوب العاصمة).

وقال المتحدث باسم الجيش، محمد قنونو، في بيان، إن الجيش نفذ 5 ضربات جوية، ثلاث منها استهدفت آليات وأفرادا في مليشيا حفتر بمطار طرابلس (جنوبي العاصمة)، وضربتان بمنطقة المردوم في بني وليد استهدفتا سيارة ذخيرة وعربة نقل مرتزقة.

وأضاف قنونو أن سلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في كامل المنطقتين الغربية والوسطى، وسيدمر أي هدف ثابت أو متحرك للمتمردين.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، إن الجيش الليبي تمكن من تأمين عدة مواقع بمحيط معسكر اليرموك الاستراىتيجي، بعد سيطرته على منطقة "عمارات الخلاطات" في "شارع الوادي" جنوبي طرابلس.

وأضاف للأناضول أن قوات الجيش "أحرزت اليوم تقدما مهما في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي القديم، وتعمل على التمركز في تلك المواقع".

و"بركان الغضب" هي عملية عسكرية أطلقتها الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، لصد هجوم متعثر تشنه مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

وكبد الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، مليشيا حفتر خسائر فادحة، وطردها من كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.