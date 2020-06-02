الجيش الأردني يحبط تسللا لمهربي مخدرات من سوريا

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل مجموعة مهربي مخدرات، حاولوا دخول أراضي المملكة من الجارة الشمالية سوريا.
جاء ذلك وفق ما بثه الجيش على موقعه الرسمي، نقلًا عن مصدر عسكري مسؤول (لم يسمه).
وقال المصدر: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على 2 وإصابة أحدهم وتراجع باقي الأشخاص إلى داخل العمق السوري".
وأوضح أنه "بعد تفتيش المنطقة والأشخاص، تم ضبط ألف و272 كف حشيش، ورشاش كلاشنكوف، وتم تحويل الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة".
وشهد الأردن خلال السنوات الماضية، مئات حالات التسلل والتهريب، خاصة من جارتيه الشمالية والشرقية، سوريا والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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