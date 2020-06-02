العراق.. الأمن يفض أول احتجاج ضد حظر التجوال في إقليم كردستان

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

فرقت قوات مكافحة الشغب في إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، احتجاجا بمدينة السليمانية ضد حظر التجوال الشامل المفروض أمس، بحسب مصدرين.

وهذا أول احتجاج من نوعه في إقليم كردستان ضد إعادة فرض حظر التجوال، إلا أن عدة محافظات عراقية أخرى بينها الديوانية والبصرة (جنوب) شهدت احتجاجات مماثلة في الأيام القليلة الماضية.‎

وكانت حكومة الإقليم قررت إعادة فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظاته (أربيل، السليمانية، دهوك) بدءا من أمس الاثنين ولمدة 6 أيام، عقب تزايد وتيرة إصابات فيروس كورونا.

وأثار القرار حنق المئات من أصحاب المحال التجارية وغيرهم في مدينة السليمانية، حيث تجاهلوا حظر التجوال ونظموا احتجاجاً ضمت المئات، بحسب تاجر.

وقال دلدار عبد الرحمن، وهو صاحب متجر لبيع الملابس، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، "حظر التجوال قطع أرزاقنا، كيف سنتكمن من تأمين لقمة العيش لعائلاتنا؟".

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وأضاف عبد الرحمن، أن "حكومة الإقليم لا تقدم أية تعويضات للمتضررين، لذلك فإننا لن نلتزم بحظر التجوال".

من جانبه، قال الملازم في شرطة السليمانية صلاح الدين الهموندي للأناضول، إن "المحتجين حاولوا اقتحام مبنى قائمقامية السليمانية (مقر حكومي خدمي) وسط المدينة، واعتدوا بالضرب على عناصر مكافحة الشغب".

وأضاف: "قوات مكافحة الشغب ردت بقوة على المتظاهرين عقب ذلك وفرقت الاحتجاج، دون إصابات أو توقيف أحد".

وحتى مساء الإثنين، سجل إقليم كردستان 745 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 7 وفيات، و420 حالة شفاء، في حين لا يزال 318 مريضاً يتلقون الرعاية الطبية في المراكز الصحية.

وفي المجمل، بلغت الإصابات على مستوى العراق 6 آلاف و868، بينها 215 وفاة، و3 آلاف و275 حالة تعافٍ، ولا يزال 3 آلاف و378 مريضاً يرقدون في المراكز الصحية، بينهم 43 في العناية المركزة.

وأعادت السلطات العراقية فرض حظر التجوال الشامل بدءا من عطلة عيد الفطر، ويسري لغاية الأحد المقبل، عقب تزايد وتيرة الإصابات في البلاد.

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