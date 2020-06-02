وساطة جوبا: لن نفتح مسارا جديدا بمفاوضات "سلام السودان"

الخرطوم/ الخليج 365

- نائب رئيس فريق الوساطة ضيو مطوك متحدثا عقب جلسة تفاوض بين وفدي حكومة السودان و"مسار دارفور" بتحالف "الجبهة الثورية"

- وفد حركة "جيش تحرير السودان" مني أركو مناوي لم يحضر الاجتماع وأبلغ الوساطة بعدم جاهزيته

أعلن فريق وساطة دولة جنوب السودان في مفاوضات سلام الجارة الشمالية، الثلاثاء، عدم جاهزيته لفتح مسار جديد في المفاوضات.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها نائب رئيس فريق الوساطة، ضيو مطوك، عقب جلسة تفاوض بين وفدي حكومة السودان و"مسار دارفور" (غرب) بتحالف "الجبهة الثورية" (تضم مجموعات مسلحة)، تابعها مراسل الخليج 365.

وأكد مطوك عدم وجود ما يمنع التوقيع على اتفاق سلام في 20 يونيو/حزيران الجاري، كما أعلنت وساطة جوبا قبل أيام.

وأضاف: "بدأنا اليوم الترتيبات الأمنية، والأخيرة تشكل القضية الأخيرة لسلام دارفور، وكانت بحضور الحركات في المنطقة".

وأشار مطوك إلى استمرار مناقشة الترتيبات الأمنية مع القضايا القومية حتى الأسبوع المقبل، دون تحديد.

وأوضح أن "التفاوض سيكون عبر جلستين في اليوم، الفترة الصباحية للترتيبات الأمنية، والمسائية لمناقشة القضايا القومية".

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وتابع: "كوساطة، كررنا مرارا بأننا لسنا جزءا من صراعات الجبهة الثورية، وأن رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، جزء من مسار دارفور، والمسار القومي".

وأردف مطوك: "وفد مناوي، لم يحضر اجتماع اليوم، وأبلغنا بعدم جاهزيته، لكنه سيواصل ضمن مسار دارفور".

وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مسلحة، هي: "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" بإقليم دارفور (غرب)، و"الحركة الشعبية/قطاع الشمال"، جناح مالك عقار في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).



وفي 15 مايو/ أيار الماضي، سلمت حركة "تحرير السودان"، بقيادة مني أركو مناوي، مذكرة للوساطة حول انشقاق الحركة عن الجبهة الثورية.

وفي 17 مايو الماضي، أعلنت الوساطة التوقيع بالأحرف الأولى، على اتفاق سلام السودان في 20 يونيو/ حزيران الجاري، بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.

وتركز المفاوضات بين الجانبين في جوبا، على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.