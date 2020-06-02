دبابتان إسرائيليتان تتجاوزان الشريط الحدودي مع لبنان

زين خليل/الخليج 365-

قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن دبابتين تابعتين للجيش الإسرائيلي، تجاوزتا الشريط الحدودي مع لبنان، وكادت أن تندلع مواجهة مع جنود من الجيش اللبناني، مسلحين بقذائف "آر.بي.جي".

وبحسب قناة "كان" الرسمية، تخطت الدبابتان الحدود عند منطقة المجلس الاستيطاني الإسرائيلي "مسغاف" في منطقة الجليل، (شمال)، في "عملية روتينية".

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، إلا أنها قالت إن جنودا من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" وصلت إلى مكان الواقعة.

إلا أن القناة (12) الخاصة، أوضحت أن القوة الإسرائيلية داخل الدبابتين تفاجأت بالجنود اللبنانين على مسافة قريبة جدا منهم وهم يصوبون القذائف نحوهم.

Advertisements

وأشارت إلى أن الحادث "غير المعتاد" وقع في منطقة حدودية، يعتبر تواجد الجيش اللبناني فيها أمرا عاديا.

وأضافت "كذلك يعمل الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة بشكل منتظم، وقد يواجه مثلما حدث اليوم (الثلاثاء) جنود العدو قرب المكان".

ولفتت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي أراد من وراء تواجده في تلك المنطقة "إظهار وجود متزايد"، بعد تسجيل عدد من محاولات التسلل من الجانب اللبناني مؤخراً.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجيش اللبناني حول ما أوردته المصادر الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.