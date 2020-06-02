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شكرا لقرائتكم خبر عن استمر لمدة يوم كامل.. حريق ضخم في «جبال ضرم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق اندلع في جبل ضرم استمر يوماً كاملاً، وذلك بسبب اشتعال النيران في عدة أماكن مختلفة بالجبل.
وأوضح المتحدّث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في المنطقة، النقيب محمد السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكُّم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير، مساء أمس يوم الإثنين وتحديدًا عند الساعة 16:14، عن حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم قرية العتبة.
وقال “إنه على الفور تمت مباشرة البلاغ، وعند الوصول إلى الموقع وُجد أن الحادث عبارة عن حريق في مجموعة أشجار وأعشاب متفرقة بجبل ضرم، ولوعورة المنطقة وصعوبة التضاريس الجبلية وتفرّق مواقع انتشار الحريق بسبب الرياح الشديدة تعذر وصول الآليات للموقع”.
وأضاف متحدث مدني عسير أنه تم إخماد الحريق بالإمكانات البشرية الراجلة، واستخدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، مع مراعاة اتجاه الرياح، واستمرّ الحادث إلى الساعة 15:00 من مساء هذا اليوم، ولم تُسجل أي إصابات.
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