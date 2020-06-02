شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية على 6 مناطق يوم غد الأربعاء. وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، ومرتفعات جازان، عسير. كما توقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة. Advertisements

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