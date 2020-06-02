شكرا لقرائتكم خبر عن فقد أطرافه الأربعة.. الطفل «ريان» حالة ملهمة لبث التفاؤل والأمل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قصة ملهمة وحالة من التفاؤل والأمل بثها الطفل الصغير “ريان”، ورغم إعاقته وفقدانه لأطرافه الأربعة، إلا أن ذلك لم يمنعه أن يصبح من مشاهير التواصل الاجتماعي وأيقونة للتفاؤل وبث روح الأمل والتفاؤل على الجيمع.

الطفل ريان يبلغ من العمر 11 عاما، وحازت تغريداته ومقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه في “تويتر”، على إعجاب العشرات من رواد مواقع التواصل لما تحمله في طياتها من أمل وتفاؤل وابتسامة دائمة على محياه.

وعلق مغرد على أحد المقاطع بقوله “الابتسامة التي ترسمها روحك الجميلة على محياك والفرح الذي ينمو داخلك متجاوزًا بك كل المعوقات حتماً سيخلق فيك قوة وتحدي وسيمنحك جمالاً فوق جمالك وتفاؤل يعبر بك نحو أمنياتك”.

وعلق الإعلامي محمد البكيري بقوله “كتب الله الأجر للجميع.. الذين لبوا النداء في دعم البطل ريان. بالإضافة واللايكات. والتعليقات. وزرعوا هذه السعادة على وجهه فرحا بكم”.

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وظهر الطفل ريان في مقطع فيديو نشره اليوم عبر حسابه في “تويتر”، وجه خلاله التحية للجميع والابتسامة على محياه بقوله : “مساء الخير ياشباب منورين”.

وحاز المقطع على إعجاب العشرات من المغردين حيث علق عبدالله بقوله “والله أحلى من يمسي علينا يا شيخ”.

وعلق عبدالرحمن الخضيري على مقطع الطفل ريان بقوله “مساء النور و السرور يا شيخ الشباب”.