شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات داخلية جديدة على «الخطوط السعودية» بداية من الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلات داخلية إضافية ابتداءً من الأسبوع المقبل في السادس والسابع من شهر يونيو الحالي.
وأوضحت “الخطوط السعودية” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنها ستشغّل ابتداءاً من السادس من يونيو رحلات بين مطار الرياض ومطارات: حائل والجوف وعرعر، فيما سيتم تشغيل الرحلات بين مطاري الرياض والطائف يوم السابع من شهر يوليو الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط السعودية كانت قد أعادت تشغيل الرحلات في مطارات الرياض وجدة والدمام وأبها وجيزان والمدينة المنورة وتبوك والقصيم ونجران.
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