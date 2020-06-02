4 نصائح مهمة لـ «كبار السن» لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح المهمة لكبار السن لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بعنوان “ماذا أفعل أنا كبير في السن وأحتاج الخروج للضرورة؟. وشددت الصحة على أهمية ما يلي: Advertisements – الخروج فقط عند الحاجة الملحة. – أخذ الأدوات الشخصية من كمامة قماشية ومعقم يدين كحولي والأدوية. – تجنب مشاركة الطعام والأدوات. – الخروج مع مرافق.

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