شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية من «نزاهة» على الجهات الحكومية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تعتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية في كافة مناطق المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

Advertisements

وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة العاملين في القطاع الحكومي لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة، ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وتأمل الهيئة من الجميع التقيد بتعليمات الجهات المختصة واتباع الإجراءات الاحترازية، بما يحقق تطلّعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولاً، وجعلته في مقدمة أولوياتها.

كما تدعو الجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت.