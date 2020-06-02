إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة اللياقة الرقمية لموظفي الحكومة

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، المرحلة الثانية من مبادرة قياس مستوى اللياقة الرقمية لموظفي الحكومة الاتحادية، وتقييم قدراتهم ومهاراتهم الرقمية والتكنولوجية، عبر تطبيق اللياقة الرقمية الذكي DFA، مستهدفة في هذه المرحلة 250 قيادياً على مستوى الحكومة الاتحادية.

وعقدت الهيئة أمس (الثلاثاء) ورشة تفاعلية افتراضية لتعريف قيادات الحكومة الاتحادية بمزايا تطبيق اللياقة الرقمية الذكي، بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) العالمية، حيث حضرها 100 قيادي من الوزارات والجهات الاتحادية، وأدارتها مريم الزرعوني مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وتحدث فيها ممثلون عن الشركة.

وأكدت مريم الزرعوني أن مبادرة «اللياقة الرقمية» التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، جاءت بهدف مساعدة موظفي الحكومة الاتحادية على تطوير قدراتهم ومهاراتهم الرقمية، ومساعدتهم على معرفة مستواهم الرقمي، والاستعداد للعالم الرقمي والتكنولوجي بشكل أفضل، من خلال المواد التعليمية المتاحة عبر التطبيق، والتي يصل عددها إلى 300 مادة تعليمية، وتتكون من فئات رقمية متعددة، ستساعد الموظفين على تعزيز معرفتهم في الموضوعات التي تشكل مهاراتهم المعرفية.

وأوضحت أن المرحلة الأولى استهدفت جميع موظفي الحكومة الاتحادية، ومدتها ثلاثة أشهر، حيث تستمر حتى نهاية يوليو، أما المرحلة الثانية من المبادرة، التي تبدأ اليوم الأربعاء فتستهدف 250 من قيادات الصف الأول والثاني على مستوى الحكومة الاتحادية، وتستمر لمدة ستة أشهر.