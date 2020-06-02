السعودية تسمح بفتح المطاعم والشركات... فيديو

وأصبح يتعين على الزبائن والموظفين على السواء الالتزام بإرشادات وقواعد النظافة الصحية بشكل صارم، بما في ذلك استخدام الكمامة، وتجنب المصافحة والالتزام بمسافة فاصلة لا تقل عن مترين بين الأشخاص.

وفتحت المطاعم أبوابها لتقديم الوجبات إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية بعض مقاطع الفيديو التي ترصد الحياة بعد فتح المطاعم.

ويتعرض من ينتهك تدابير السلامة في الأماكن العامة لغرامة قدرها 1000 ريال سعودي (حوالي 260 دولارا) تفرضها وزارة الداخلية.

وتزيد قيمة الغرامة إلى 10000 ريال سعودي (حوالي 2600 دولار) على الشركات التي لا تلتزم بتطهير مرافقها بانتظام.

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وكانت السلطات السعودية أعلنت الشهر الماضي أن القيود سترفع على ثلاث مراحل وصولا إلى رفع حظر التجول تماما في 21 يونيو/حزيران باستثناء مكة المكرمة.

ولا تزال العمرة، التي يقوم بها ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم، معلقة.

وسجلت السعودية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 30 مليون نسمة أكثر من 87142 إصابة مع 525 حالة وفاة بسبب هذا المرض، وهي الأعلى بين دول الخليج العربية.