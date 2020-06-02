دبي تطلق أول مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي

وبحسب الموقع الرسمي للمسشفى، يهدف المركز إلى الاستفادة من نظام السجل الصحي الإلكتروني المتكامل لدى "سيرنر" وأدوات تحليل البيانات المتقدمة، لإقامة مراكز متميزة في علاج الأورام والأمراض المعدية والبدانة، حيث من المفترض أن يستخدم المركز تحليل البيانات الضخمة وقدرات تعلم الآلة لدعم أنشطة الأبحاث السريرية القائمة على البيانات ومشاريع التطوير المعتمدة على البيانات.
ويركز مركز الأبحاث أيضا على تعزيز الرعاية الصحية المنزلية وتحسين إدارة الرعاية الصحية خلال أزمة فيروس كورونا، حيث سيوفر مفهوم الطب الافتراضي الخدمات للمرضى دون الحاجة لمغادرة منازلهم، مثل التطبيب عن بعد والزيارات الافتراضية التي تتم عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو.
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وسيساهم ذلك في تمكين المستشفى الأمريكي في دبي من وضع خطط للرعاية الشخصية حسب حالة كل مريض وتوقع مسار المرض والتدخل السريع للعلاج باستخدام نماذج تقييم المخاطر المدرجة في السجل الصحي الإلكتروني، كما سيكون من الممكن إجراء تجارب سريرية افتراضية وتحليل تنبؤي لإنشاء نماذج للمخاطر المتوقعة من الظروف الصحية المختلفة.
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