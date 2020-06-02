أكثر من مليوني دولار مساعدات بريطانية إلى اليمن

وذلك حسبما قال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية خلال مؤتمر للمانحين لمساعدة اليمن، ونشر ذلك عبر صفحته الرسمية على "تويتر". واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة بجمع نحو 2.4 مليار دولار لمواجهة النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.

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