وقال كلارك في مقابلة عبر الانترنت مع مجلة أفيشن وويك "نحتاج إلى بعض الوقت لنرى ما ستؤول إليه الأمور".
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
وكان كلارك قد صرح في وقت سابق بأنه من المأمول عودة السياح الأجانب إلى دبي بداية من شهر يوليو/تموز المقبل.
وتوقع كلارك حدوث تحسن في السفر الجوي بحلول صيف 2021 في حالة اكتشاف لقاح لكورونا، حسبما نقلت "العين الإخبارية".
وتابع: "أعتقد أنه على الأرجح بحلول 2022\2023 أو 2023\2024 سنشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بدرجة ما وستشغل طيران الإمارات شبكتها كما كانت من قبل ومن المأمول أن يكون ذلك بنفس النجاح السابق".
وكانت طيران الإمارات، التي مقرها دبي تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلدا قبل أن تعلق رحلات نقل الركاب في مارس/ آذار لتكتفي بخدمات محدودة منذ ذلك الحين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس طيران الإمارات: سنتخذ قرارا في الأشهر القليلة المقبلة بشأن حجم أسطولنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.