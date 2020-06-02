دبي تعيد فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة بنسبة 100%

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، برئاسة منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قررت إعادة فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة بنسبة 100%.

© AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE

وأكدت الصحيفة أن قرار الإعادة يأتي خلال الأوقات المُعلنة للسماح بالحركة في الإمارة والتي تبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى 11 مساء، على أن يكون لكل مركز تسوق الحرية في اختيار ساعات العمل فيه ضمن تلك التوقيتات.

وأكدت اللجنة العليا أن القرار يأتي في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد على مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة جميع العاملين في تلك المواقع، سواء مقار الشركات أو في المراكز التجارية والمولات.

Advertisements

وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لاستئناف نشاطه بصورة طبيعية، مشددة على ضرورة اتباع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وأيضا المراكز التجارية بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، وكذلك الزوار ومرتادي تلك المواقع، التعليمات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص.

ونصحت اللجنة بالاستمرار في العمل عن بُعد لموظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص من المعرضين لخطر العدوى، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي وكذلك أصحاب المناعة المنخفضة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 376 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.