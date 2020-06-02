«الشورى» يطالب «الموارد البشرية» بتوضيح معايير التوظيف ومعالجة اختلالات الرواتب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف “على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية” بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.
كما طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة عن بعد، اليوم، وزارة الموارد البشرية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.
ووجه المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
كما أكد المجلس على ضرورة التعاون بين الوزارة و الجهات الحكومية ذات العلاقة ، للعمل على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.
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