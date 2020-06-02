شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «الموارد البشرية» بتوضيح معايير التوظيف ومعالجة اختلالات الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف “على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية” بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.

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كما طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة عن ‏بعد، اليوم، وزارة الموارد البشرية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.

ووجه المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.