تطوير البنية التحتية في مدينة خليفة بأبوظبي بتكلفة 138.5 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية والشوارع الداخلية في مدينة خليفة بتكلفة 138مليوناً و570 ألف درهم، تتضمن إنشاء شبكات مياه وكهرباء، ومحطات كهربائية فرعية، وشبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإنارة الشوارع وإنشاء طرق خدمية.

وأوضحت البلدية أن المشاريع تشمل مشروعاً لتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية للقطاع 17 في الجنوب الغربي لمدينة خليفة على مساحة تقدر بـ 112.4 ألف متر مربع، بتكلفة 38 مليون درهم و500 ألف درهم، ومشروعاً بتكلفة 100 مليون و70 ألف درهم لتطوير الطرق والبنية التحتية والشوارع في مدينة خليفة جنوب شرق القطاعات 11 و12 و13 وتبلغ مدته 23 شهراً.

وتضمنت أعمال مشروع القطاع 17 في الجنوب الغربي لمدينة خليفة تنفيذ أعمال تحسين تربة بمساحة تقريبية قدرها 55000 متر مربع، إلى جانب تنفيذ طرق ومواقف جانبية بطول 2.4 كيلومتر، وإنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 2.3 كيلومتر، وشبكة لصرف مياه الأمطار بطول 3 كيلومترات، وشبكة رئيسية لمياه الشرب بطول 3 كيلومترات، وتنفيذ شبكة اتصالات بطول 2.3 كيلومتر، وشبكة إنارة الشوارع بطول 2.6 كيلومتر، كما تضمن المشروع تركيب 73 عمود إنارة تعمل بنظام الصمامات الباعثة للضوء LED، الأمر الذي سيسهم في تخفيض استهلاك الطاقة، إلى جانب إنشاء شبكتي كهرباء عالية ومنخفضة الجهد.

وأوضحت أن مشروع شرق القطاعات يشمل إنشاء أعمال التجميل الطبيعي والممرات الجانبية، وتوسيع ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية وتحويل الدوارات عليها إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وإنارة الشوارع، وتحسين التربة، وتشييد طرق داخلية، وتزويدها بالخدمات والمرافق المختلفة، وشبكة مياه صالحة للشرب، وأعمالا للري وشبكة اتصالات وتمديد كابلات الكهرباء وأعمال الإنارة.

وأكدت البلدية حرصها على مراعاة شروط الاستدامة البيئية خلال تنفيذ المشاريع، وفقا لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة.