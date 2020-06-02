«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن الجزاءات الإدارية لمخالفة التدريب على أعمال الوقاية والسلامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس الثلاثاء، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.وناقش المجلس خلال اجتماعه - الذي عقد باستخدام الاتصال المرئي عن بعد - عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، واعتمد جملة من القرارات التي تصب في خدمة المصلحة العامة، وتطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية، بما يخدم رؤية الإمارة.واعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من نادي الشارقة للرياضات البحرية، حول إصدار قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم وترخيص الرياضات البحرية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المقترح للجان المختصة لاستكمال دورته التشريعية.كما اعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من دائرة التسجيل العقاري حول إصدار قرار المجلس التنفيذي، بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المقترح للجان المختصة لاستكمال دورته التشريعية.وأصدر المجلس القرار رقم (16) لسنة 2020م بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2019م، بشأن التدريب على أعمال الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، استعرضت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، نتائج رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة، خلال المدة من بداية شهر مارس/آذار إلى نهاية شهر مايو/أيار الماضيين، والتي انخفضت فيها انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين إلى 70‎‎%، وانخفض غاز الأوزون بنسبة 30‎‎%.

(وام)