نتنياهو: لدينا فرصة تاريخية لبسط السيادة على الضفة الغربية

نقلت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الثلاثاء، عن لسان نتنياهو، أن لدى إسرائيل فرصة تاريخية لتطبيق السيادة وبسطها على الضفة الغربية، مؤكدا أنه ملتزم بالخطة الأمريكية، وبأن بلاده على تواصل مستمر مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.

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وأوضح بعض رؤساء مجالس المستوطنات أنهم في لحظة تاريخية، وبأنهم حاليا في طور تفهم مضمون "صفقة القرن" وكيفية تنفيذها على أرض الواقع،

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وصرح مسؤول إسرائيلي بارز للصحيفة ـ دون ذكر اسمه وكنيته ـ بأن الانطباع السائد لدى إسرائيل هو أن البيت الأبيض لديه تخوف من قضية الضم ويريد إبطاء العملية.

وفي السياق نفسه، بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان، خطة إسرائيل لضم أراض جديدة في الضفة الغربية.

فقد استقبل غانتس أمس فريدمان، وتناول الطرفان خطة الضم وقضايا إقليمية.