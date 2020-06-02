نقلت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الثلاثاء، عن لسان نتنياهو، أن لدى إسرائيل فرصة تاريخية لتطبيق السيادة وبسطها على الضفة الغربية، مؤكدا أنه ملتزم بالخطة الأمريكية، وبأن بلاده على تواصل مستمر مع الإدارة الأمريكية بهذا الشأن.
© AFP 2020 / CHRIS KLEPONIS
وأوضح بعض رؤساء مجالس المستوطنات أنهم في لحظة تاريخية، وبأنهم حاليا في طور تفهم مضمون "صفقة القرن" وكيفية تنفيذها على أرض الواقع،
وصرح مسؤول إسرائيلي بارز للصحيفة ـ دون ذكر اسمه وكنيته ـ بأن الانطباع السائد لدى إسرائيل هو أن البيت الأبيض لديه تخوف من قضية الضم ويريد إبطاء العملية.
وفي السياق نفسه، بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تل أبيب، ديفيد فريدمان، خطة إسرائيل لضم أراض جديدة في الضفة الغربية.
فقد استقبل غانتس أمس فريدمان، وتناول الطرفان خطة الضم وقضايا إقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: لدينا فرصة تاريخية لبسط السيادة على الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.