ونشرت قناة "العربية"، فيديو للوزيرة الإماراتية وعلقت عليه، "لقطة طريفة لوزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي أثناء إلقاء كلمتها "عن بُعد" أمام مؤتمر المانحين لليمن، حيث قاطعها طفل من عائلتها".
وتستضيف الأمم المتحدة والسعودية اليوم مؤتمرا للمانحين لليمن بهدف جمع الأموال التي تكفي لمنع انهيار أكبر عمليات مساعدات على مستوى العالم.
© REUTERS / Waleed Ali
وبحسب "رويترز"، فإن 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.
وحذر مسؤولون أمميون من أن معظم وكالات الإغاثة العاملة في اليمن ستفلس في غضون أسابيع، ما يهدد حياة الكثير من سكان البلاد التي تعاني بالفعل من انهيار المنظومة الصحية.
وفي وقت سابق، قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، أن مؤتمر المانحين لليمن 2020 الافتراضي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، يأتي في إطار النهج الذي تقوم به المملكة في حشد المساعدات الإنسانية والتنموية العالمية إلى اليمن وشعبه الشقيق.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكدت أن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني، وفي جميع المحافل الدولية التي تدعم مسيرة التنمية في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدولة الإماراتية تتعرض لموقف محرج على الهواء... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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