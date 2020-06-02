شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: قدمنا أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إننا قدمنا أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن، والميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال انطلاق مؤتمر المانحين لليمن بدعوة من السعودية، أننا حريصون على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل شامل في اليمن، مضيفا أننا ندعو المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين.

وتابع وزير الخارجية السعودى، أن ميليشيات الحوثي تستحوذ على المساعدات الإنسانية المتوجهة لليمن.

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فى سياق متصل، كتب سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمى بـ "تويتر"، أشار فيها إلى أن السعودية قدمت اقتصادياً دعماً مباشراً لليمن بـ 7.8 مليار دولار، منذ عام 2012م حيث دعمت البنك المركزي اليمني بوديعة ب 3.2 مليار دولار، ومشتقات نفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء بمبلغ 4.15 مليار دولار على عدة أعوام، بالإضافة إلى 435 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية".

وأضاف أنه على الصعيد التنموى تعمل المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذ 175 مشروعاً ومبادرة حتى الآن منها: 45 في قطاع التعليم، و18 في قطاع الصحة، و20 في قطاع الطاقة، و30 في قطاع المياه، و13 في قطاع الزراعة والثروة السمكية، و23 في قطاع النقل، و26 في قطاع المباني الحكومية.

ومن جانبه أكد محافظ المهرة اليمنية محمد علي ياسر أن اليمنيين يترقبون بكل أمل نتائج مؤتمر المانحين، وأنه يفتح نافذة في أفق مظلم تعيشه الساحة اليمنية من انهيار في شتى مناحي الحياة.