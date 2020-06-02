شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: ألمانيا تعلن عن مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 125 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز آنين خلال مؤتمر خاص باليمن إن بلاده أعلنت اليوم الثلاثاء عن تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 125 مليون يورو (139.8 مليون دولار). واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة في جمع نحو 2.4 مليار دولار لمواجهة النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.

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