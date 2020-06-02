شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: ندعم الجهود الأممية للتوصل لحل سياسى ينهى أزمة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزيانى، خلال كلمته أمام مؤتمر المانحين لليمن، أن مملكة البحرين تدعم الجهود الأممية للوصول لحل سياسى ينهى أزمة اليمن

وأكد دعم البحرين للشرعية اليمنية وكل ما يحقق استقرار وأمن الشعب اليمنى ، وثمن جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية المقدمة لليمن

وأضاف أننا ندعم مبادرة وقف إطلاق النار فى اليمن وتسخير الجهود لمواجهة جائحة كورونا التى تعد أزمة كبرى يواجهها العالم أجمع

ومن جهة أخرى أعلن الدكتور عبد الله الربيعة مستشار الديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان ، منح اليمن 500 مليون دولار لدعم اليمنيني فى مواجهة أزماته ، ودعا المجتمع الدولى للضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاته بحق الشعب اليمنى .

وقد بلغ حجم المساعدات التى قدمتها المملكة لليمن أكثر من 16 مليار دولار منذ بدء الأزمة.

ومن جانبه وزير خارجية الكويت الشيخ ناصر الصباح، فى كلمته أمام المؤتمر الأممى للمانحين، أن الكويت ملتزمة بدعم اليمن حتى يحقق طموحاته ودولة الكويت تؤكد دعمها للحكومة الشرعية حتى يتحقق الاستقرار والسلام لأراضيه وندعو لإيجاد حلول سلمية من أجل سلام واستقرار هذا الشعب

وعبر الشيخ ناصر عن أسفه لخرق البعض اتفاق الرياض ، و عرقلة مسيرة السلام فى الأراضى اليمنية

وثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم اليمن، مؤكدا حرص الكويت بتوجيهات من الشيخ صباح الأحمد لتقديم المعونات الإنسانية للشعب اليمنى .

ومن جانبه قال رئيس وزراء اليمن معين عبد الملك ، إن الحوثيين يستخفون بمعاناة اليمنيين، وقد تابعنا التقارير الاعلامية التى تكشف تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإنسانية مما يكون له أثرا مهلكا لهذا الشعب ، بالإضافة لانتهاكاتهم بحق العاملين فى منظمات الإغاثة ، وأكدنا كثيرا على خطزرة هذه الممارسات

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واضاف اثنين من بين كل ثلاثة يمنيين فى حاج ماسة للمساعدات ، وأكد أن الأكمة تشتد أكثر من أى وقت سابق بسبب فيروس كورونا ، كما نحتاج لتغطية العجز فى الرواتب ، وندعو الدول المانحة للوصول لخطة مشتركة لتوظيف المنح وضمان وصولها لمستحقيها .

وأشار لتعتيم الحوثيين على حقائق الاصابات بوباء كورونا وتسييس الامر ، وغياب الشفافية من قبلهم يهدد أرواح الشعب اليمنى ، لدينا فقط 150 جهاز تنفس و500 سرير للعناية المركزة على مستوى الجمهورية

وأضاف أن عدد النازحين داخل اليمن بلغ 3 ملايين و600 ألف نازح ، و80 % من اليمنيين محرمون من المياه الصالحة للشرب

ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودى الامير فيصل بن فرحان ، فى كلمته أمام مؤتمر المانحين لليمن، إن المملكة قدمت أكثر من 16 مليار دولار لليمن منذ بداية أزمته، واليمن نحث المجتمعا الدولى لتقديم يد العون لهذا الشعب

ودعا المجتمع الدولى أيضا للضعط الحوثيين لتأمين المساعدات الإنسانية، والاستجابة لعملية السلام الشاملة فى اليمن حفاظا على أرواح اليمنيين

ينعقد حايا مؤتمر المانحين لليمن لوضع خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالى وسط تطلعات يمنية وخليجية وعربية بأن ينجح المؤتمر في حشد الدعم اللازم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الرامية إلى إسناد ملايين اليمنيين، على صعد الغذاء والدواء والخدمات والتنمية.

يهدف المؤتمر إلى لجمع تبرعات تصل إلى مليارى دولار ، و رفع الوعي بالوضع الإنساني في اليمن والدعوة لمساهمة المجتمع الدولي لتلبية خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالى، ودعم الاحتياجات الإنسانية الملحة هناك.

يشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية و أكثر من 39 منظمة غير حكومية ، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية و اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.