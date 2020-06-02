شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو جوتيرش: النازحون داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنطونيو جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة، إن النازحون داخل اليمن بلغ عددهم 4 ملايين، و24 مليون يمني بحاجة لمساعدات.
وأضاف خلال انطلاق مؤتمر المانحين لليمن بدعوة من السعودية، أن هناك عدة مخاطر تهدد الشعب اليمني بضمنها فيروس كورونا، مضيفا انه يجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية لليمن، مؤكدا أن المنظمات الدولية لا تملك ما يكفي من الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
وتابع أن هناك نقص حاد فى أجهزة التنفس وسيارات الإسعاف فى اليمن، و أكثر من 30 % من البرامج الأمميية الإغاثية باليمن ستغلق العام المقبل، و نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة، و اليمنيون في حاجة ماسة للسلام.
وأوضح، أنه يجب دعم وقف إطلاق النار في اليمن للتخفيف عن المدنيين.
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